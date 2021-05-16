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ХАМАС в ночь на воскресенье продолжил ракетный обстрел Израиля

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС в ночь на воскресенье предприняло обстрел Израиля, сообщила пресс-служба израильской армии.

"ХАМАС выпустил шквал ракет из Газы по центральным и южным района Израиля. Мужчины, женщины, дети и пожилые люди в настоящее время находятся в убежищах", - говорится в сообщении армии в твиттере.

Как сообщает издание The Times of Israel, в ночь на воскресенье пять ракет были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол" над южным городом Беэр-Шева, а еще семь упали на открытой местности

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Армия в твиттере информирует что ранее ХАМАС объявил, что в полночь запустит ракеты по Тель-Авиву. В ответ на пуски ракет Израиль продолжил наносить удары по объектам в секторе Газа. Самолёты Военно-воздушных сил Израиля в ночь на воскресенье "наносят очередную серию массированных ударов по сектору Газа", передаёт The Times of Israel.

Как сообщалось ранее, израильские ВВС в субботу атаковали здание, где располагались офисы местных и международных СМИ. В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, используя работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие. Офисы СМИ располагались в 15-этажном здании в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний. Примерно за час до удара военные предупредили владельца здания о необходимости эвакуировать журналистов и жителей дома.

В связи с этим, как заявил Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, генсек "встревожен" жертвами среди гражданского населения в Газе и "глубоко обеспокоен" ударом Израиля по зданию, в котором находились международные СМИ.

Израиль Cектор Газа ХАМАС

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