Израиль нанес удар по штабу службы внутренней безопасности ХАМАС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в понедельник нанесла удар в секторе Газа по штабу службы внутренней безопасности движения ХАМАС, сообщают израильские СМИ.

Удар пришелся по северной части города Газа. Данных о жертвах не приводится.

По версии израильской стороны, в штабе работали, в частности, члены ХАМАС, отвечающие за разведку.

Ситуация обострилась с 10 мая, после того, как ХАМАС начал ракетные удары по территории Израиля после отказа израильской стороны выполнить требование и вывести силовиков из района Иерусалима, где были беспорядки и столкновения.

Израиль отвечает на обстрелы ударами по ракетным установкам и значимым представителям ХАМАСа. С обеих сторон есть жертвы. В населенных пунктах, где живут и арабы, и евреи, происходят столкновения.