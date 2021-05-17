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В Газе из-за повреждений прекратила работу главная ковид-лаборатория

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Главная коронавирусная лаборатория в клинике сектора Газа перестала функционировать из-за повреждений от авиаудара со стороны Израиля, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на главу управления здравоохранения Газы Юсуфа Абу Риша.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

The Times of Israel отмечает, что большинство жителей сектора Газа не прошли вакцинацию от COVID-19.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже на протяжении недели. Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.

Израиль сектор Газа Юсуф Абу Риш

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