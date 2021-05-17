В Газе из-за повреждений прекратила работу главная ковид-лаборатория

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Главная коронавирусная лаборатория в клинике сектора Газа перестала функционировать из-за повреждений от авиаудара со стороны Израиля, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на главу управления здравоохранения Газы Юсуфа Абу Риша.

The Times of Israel отмечает, что большинство жителей сектора Газа не прошли вакцинацию от COVID-19.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже на протяжении недели. Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.