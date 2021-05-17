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Израиль продолжит нанесение ударов по Газе до четверга

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Израиль не намерен рассматривать возможности введения режима прекращения огня с движением ХАМАС до четверга, сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на источник.

Собеседник заверил корреспондентов издания, что такой режим не будет введен до четверга.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

Накануне издание The Times of Israel сообщало, что министр обороны Израиля Бени Ганц призвал израильских военных быть бдительными, поскольку операция по нанесению ударов по сектору Газа будет продолжена.

По данным издания, во время посещения армейских позиций на юге страны вместе с главой армии обороны Израиля Авивом Кохави, Ганц заявил офицерам, что им следует "оставаться начеку, поскольку ожидается, что боевые действия продолжатся".

Заявление Ганца прозвучало на фоне призывов международного сообщества к сторонам конфликта на Ближнем Востоке положить конец эскалации в ситуации вокруг сектора Газа и мирно урегулировать разногласия.

На прошлой неделе межарабский телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Израиль отклонил просьбы делегации Египта о достижении гуманитарного перемирия.

Отмечалось, что Египет предложил Израилю соглашение о прекращении огня сроком на один год в рамках посредничества между Израилем и ХАМАСом. При этом представители Каира обязывались взять на себя координацию этого процесса.

Израиль уже неделю наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.

По словам израильского армейского генерала Ори Гордина, палестинская группировка ХАМАС в течение нынешнего конфликта с Израилем добилась рекордно высокой интенсивности ракетных обстрелов израильской территории.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже на протяжении недели. Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.

Израиль ХАМАС сектор Газа

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