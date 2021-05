Генерал ВС США заявил о последствиях израильско-палестинского конфликта

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Продолжение израильско-палестинского конфликта может привести к дестабилизации обстановки в регионе и другим негативным последствиями, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"Поэтому я считаю, что деэскалации - это разумный курс действий на данном этапе для всех заинтересованных сторон", добавив, что "продолжение боевых действий не отвечает ничьим интересам", отметил он.

Милли не исключил, что конфликт может сказаться на процессе нормализации отношений Израиля с арабскими странами.

Вместе с тем, генерал указал, что действия Израиля направлены на самооборону.

Накануне газета The Jerusalem Post со ссылкой на источник сообщила, что Израиль не намерен рассматривать возможности введения режима прекращения огня с движением ХАМАС до четверга. Издание The Times of Israel информировало, что министр обороны Израиля Бени Ганц призвал израильских военных сохранять бдительность. Во время посещения армейских позиций на юге страны Ганц заявил офицерам, что им следует "оставаться начеку, поскольку ожидается, что боевые действия продолжатся".

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже на протяжении недели. Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху призвал делать все возможное, чтобы избегать гибели мирных жителей при ударах по сектору Газа.