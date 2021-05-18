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Байден призвал Нетаньяху избегать гибели мирных жителей сектора Газа

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху призвал делать все возможное, чтобы избегать гибели мирных жителей при ударах по сектору Газа, сообщает Белый дом.

"Президент подчеркнул, что поддерживает право Израиля на самооборону в случае ракетных атак", - говорится в сообщении.

Белый дом добавил, что Байден призвал Израиль делать все возможное, чтобы обеспечить защиту ни в чем не повинных гражданских лиц при ударах по сектору Газа.

Лидеры обеих стран обсудили ход операции Израиля против палестинских группировок в секторе Газа. Кроме того, как отмечается в сообщении, Байден "выступил за заключение перемирия".

Израиль уже больше недели проводит операцию по нанесению ударов по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда пуски ракет и намерен продолжать обстрел до четверга.

Биньямин Нетаньяху Израиль Джо Байден США сектор Газа

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