Сирены тревоги сработали на юге Израиля после шести часов затишья

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, звучат в израильских общинах вблизи сектора Газа. Об этом сообщили израильские военные в своем твиттере.

По данным Times of Israel, сирены сработали в израильских общинах вблизи сектора Газа и городе Нетивот.

Издание сообщило, что движение ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный обстрел Нетивота. Отмечается, что это стало ответом на "сионистскую агрессию".

Сигналы тревоги зазвучали после почти шестичасового перерыва в ракетных обстрелах Израиля со стороны сектора Газа.

Между тем, Al Jazeera сообщила, что в течение ночи Израиль нанес около 30 авиаударов по сектору Газа.

Издание Maariv со ссылкой на палестинские источники сообщило, что израильские военные корабли атаковали цели у побережья сектора Газа рано утром во вторник.

Тем временем Walla news со ссылкой на другие палестинские источники написали, что в дополнение к морским атакам вблизи берегов Рафаха и Хан-Юниса было нанесено более 60 авиаударов.