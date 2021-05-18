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В Германии заявили о серьезных проблемах в отношениях с Россией

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что настали "серьезные времена" в отношениях Германии и РФ, но все проблемы должны решаться в диалоге, Берлин готов к сотрудничеству с Москвой.

"Мы готовы к сотрудничеству, фундамент для этого мы закладываем через коммуникации", - сказал Маас во вторник в приветствии к участникам "Потсдамских встреч", мероприятие организует Германо-российский форум.

По его словам, сейчас в отношениях РФ и ФРГ настали "серьезные времена", "самые серьезные за последние 30 лет".

"Вы все знаете о политических конфликтах - обхождение Москвы с оппозицией и гражданским обществом, о спецоперациях российских спецслужб в Германии", - сказал Маас. По его словам, все эти проблемы могут быть решены только в диалоге и при налаженной коммуникации.

Хайко Маас Германия

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