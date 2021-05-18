Лавров заявил, что Германия усилила линию на сдерживание России

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российско-немецкие отношения переживают непростой период, Германия усиливает линию на сдерживание России, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Непростой период переживают и российско-германские отношения. Приходится констатировать, что в Берлине лишь усилили линию на системное сдерживание России", - говорится в обращении Лаврова к организаторам и участникам форума "Потсдамские встречи".

Министр подчеркнул, что Россию регулярно "с высоких трибун представляют чуть ли не как угрозу европейской безопасности".

"В адрес Москвы выдвигаются безосновательные, а все чаще - абсурдные обвинения. Зашкаливает антироссийская заряженность отдельных немецких СМИ. В результате всего этого усиливается дефицит доверия, продолжается опасная эрозия самого фундамента наших связей", - добавил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что Россия не заинтересована в конфронтации с Германией. "Делая все необходимое для защиты национальных интересов, в отношениях с Германией мы выступаем за формирование положительной повестки дня по самому широкому спектру тем", - сказал он.

По словам министра, одним из наиболее стабильных направлений является торгово-инвестиционное сотрудничество России и Германии, также хорошие перспективы сотрудничества в таких областях, как энергетика, передача технологий и цифровизация, локализация немецких производств в России.