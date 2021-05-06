Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:15Заразились
на 05.05В России 4 847 489+7 975В мире 154 359 533+807 436

Киев не считает возможный саммит РФ-США противоречащим интересам Украины

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что возможная встреча президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным не противоречит интересам Киева.

В миреГоссекретарь США Блинкен прибыл в КиевЧитать подробнее

"Я понимаю тех, кто испытывает беспокойство (по поводу саммита) из-за недостатка информации, из-за теорий заговора, из-за унаследованного страха предательства", - заявил Кулеба в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что смотрит на возможный саммит России и США "с профессиональной дипломатической точки зрения", и назвал предложение Байдена Путину "прекрасным примером дипломатии."

"И я не вижу ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере на данный момент", - отметил он.

По его мнению, саммит позволит Украине "выиграть время" на фоне роста напряженности в Донбассе, поскольку, считает он, Москва не будет предпринимать никаких действий, пока планируется встреча.

При этом Кулеба предупредил, что Москва может осуществить "ползучую аннексию" Азовского моря.

"Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и нарушает торговые пути", - сказал министр.

Он также заявил, что проводившиеся на юге России военные учения были отработкой "окружения Украины и наступательных операций против Украины".

13 апреля Байден в телефонном разговоре предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране. Решение о саммите пока не принято, но Кремль допускал его проведение в начале лета.

США Украина Дмитрий Кулеба

Новости по теме

Новости

Экс-чиновники из США назвали возможные места встречи Путина и Байдена

Экс-чиновники из США назвали возможные места встречи Путина и Байдена

Прототип космического корабля Starship впервые совершил успешную посадку

Прототип космического корабля Starship впервые совершил успешную посадку

Великобритания направит корабли к острову Джерси из-за спора с Францией

Пандемия коронавируса

США поддержали идею отказа от патентов на вакцины от коронавируса

Джефф Безос назначил дату туристического полета в космос на 20 июля

Пандемия коронавируса

В Испании выявили 11 случаев заболевания индийским штаммом COVID-19

В Испании выявили 11 случаев заболевания индийским штаммом COVID-19

Главы МИД G7 назвали поведение РФ безответственным и дестабилизирующим

Цена газа в Европе поднялась выше $300/тыс. куб. м

Рождаемость в США в 2020 году упала до минимума за 40 лет

Рождаемость в США в 2020 году упала до минимума за 40 лет

Совет Facebook не стал отменять блокировку аккаунтов Трампа

Совет Facebook не стал отменять блокировку аккаунтов Трампа
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');