Киев не считает возможный саммит РФ-США противоречащим интересам Украины

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что возможная встреча президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным не противоречит интересам Киева.

"Я понимаю тех, кто испытывает беспокойство (по поводу саммита) из-за недостатка информации, из-за теорий заговора, из-за унаследованного страха предательства", - заявил Кулеба в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что смотрит на возможный саммит России и США "с профессиональной дипломатической точки зрения", и назвал предложение Байдена Путину "прекрасным примером дипломатии."

"И я не вижу ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере на данный момент", - отметил он.

По его мнению, саммит позволит Украине "выиграть время" на фоне роста напряженности в Донбассе, поскольку, считает он, Москва не будет предпринимать никаких действий, пока планируется встреча.

При этом Кулеба предупредил, что Москва может осуществить "ползучую аннексию" Азовского моря.

"Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и нарушает торговые пути", - сказал министр.

Он также заявил, что проводившиеся на юге России военные учения были отработкой "окружения Украины и наступательных операций против Украины".

13 апреля Байден в телефонном разговоре предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране. Решение о саммите пока не принято, но Кремль допускал его проведение в начале лета.