Корабли РФ и Казахстана уничтожили воздушные цели на учениях в Каспийском море

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Группа кораблей Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) и военно-морских сил (ВМС) Республики Казахстан в рамках совместного военно-морского учения уничтожила воздушные цели в Каспийском море, сообщает в субботу пресс-служба ЮВО.

"Для имитации воздушных целей был задействован истребитель-бомбардировщик Су-34 из состава объединения ВВС и ПВО ЮВО", - отмечается в сообщении.

Помимо выполнения основной задачи, было отработано оказание помощи условно аварийному кораблю, терпящему бедствие.

С казахстанской стороны участие в учениях приняли пять боевых кораблей и судов обеспечения ВМС Казахстана, в том числе ракетно-артиллерийские корабли "Орал", и "Мангыстау". Со стороны ВМФ России - судна "Град Свияжск", "Магомед Гаджиев", "РТ-234", "СБ-738", "Анатолий Гужвин" и морской буксир проекта "МБ-58".

Совместное военно-морское учение стартовало 18 мая и продлится до 24 мая 2021 года в военно-морских полигонах России и Казахстана, расположенных в средней части Каспийского моря.