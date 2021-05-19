США осудили ситуацию с белорусским интернет-ресурсом Tut.by

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты Америки выступили с осуждением действий властей Белоруссии в отношении интернет-портала Tut.by и призвали "положить конец репрессиям против независимых СМИ".

"Соединенные Штаты осуждают неослабевающее преследование режимом Лукашенко независимого портала Tut.by, его журналистов и сотрудников", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте посольства США в Белоруссии.

В заявлении отмечается, что обыски в офисах Tut.by, а также в домах сотрудников, "под фиктивным предлогом расследования налогового мошенничества являются последними в серии карательных мер, направленных против средств массовой информации, чьим главным "преступлением" является объективное освещение мирных протестов против сфальсифицированных выборов 2020 года и ответных насильственных и жестоких действий режима".

"Власти лишили Tut.by правового статуса СМИ. Журналистов портала штрафовали и заключали в тюрьму, они подвергались физическим нападениям. Власти неоднократно клеветали на портал и угрожали ему. Сегодня они заблокировали веб-сайт Tut.by и похоже, намерены парализовать его работу, обвинив в нарушениях налогового законодательства. Эти попытки искоренить независимое мышление - в духе худших событий прошлого века", - говорится в заявлении.

Власти США призвали Белоруссию соблюдать "международные обязательства по защите прав человека" и "положить конец репрессиям против независимых СМИ, мирных протестующих, правозащитников и гражданского общества".

Как сообщалось, ДФР 18 мая возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 УК Белоруссии (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). В госконтроле уточнили, что ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" в 2019 году получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ).

"По данным Департамента финансовых расследований обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Об этом было проинформировано государственное учреждение "Администрация Парка высоких технологий", - отмечено в сообщении госконтроля. На основании предоставленных департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 года принято решение об утрате ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы. "В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере", - подчеркивается в сообщении КГК.

Кроме того, во вторник стало известно, что министерство информации Белоруссии приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям. Там уточняется, что генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL.

Ранее интернет-портал tut.by сообщал о задержании не менее 13 своих сотрудников.