В Белоруссии 15 человек задержали по "делу TUT.BY"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - По "делу TUT.BY" на данный момент задержаны 15 человек, сообщил соучредитель портала Кирилл Волошин на пресс-конференции в пятницу.

"Среди этих 15 человек не все являются сотрудниками TUT.BY", - пояснил Волошин.

Он уточнил, что среди задержанных находятся генеральный директор компании Людмила Чекина, главный редактор Марина Золотова, заместитель главного редактора Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева. "Находятся там по мало понятным нам причинам программисты. Находятся люди, не связанные с TUT.BY. Как, например, директор аффилированной с нами компании Hoster.by", - сообщил сооснователь портала.

Он также напомнил, что под домашним арестом находится Юлия Чернявская, вдова основателя портала Юрия Зиссера.

Соучредитель портала сообщил, что редакция TUT.BY продолжает свою работу в социальных сетях. Он предполагает, что сервера, на которых располагался портал, попросту изъяты.

Говоря о дальнейших шагах, Волошин отметил, что планируется "чинить мобильные приложения на всех платформах, поскольку они не публикуют обновленный контент".

"Будем каким-то образом восстанавливать TUT.BY на другом домене и обращаться в министерство информации за официальным постановлением с перечнем новостей, которые они считают нарушающими законодательство", - сказал он и уточнил, что возможно, эти статьи придется удалить, чтобы запустить работу TUT.BY, как ранее поступили другие издания.

Волошин также не исключил переезд части команды за границу.

Портал TUT.BY 18 мая был заблокирован за публикацию запрещенной законодательством информации, в офис компании пришли сотрудники департамента финансовых расследований.

В отношении должностных лиц "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По заявлениям правоохранительных органов, компания как резидент Парка высоких технологий (ПВТ) получила выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Решение об утрате "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые резидентам ПВТ, также было принято 18 мая.

TUT.BY - крупнейший белорусский новостной интернет-портал. Сетевое издание TUT.BY было зарегистрировано в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году портал работал без статуса СМИ. В декабре 2020 года экономический суд Минска лишил портал tut.by статуса СМИ.