Совет Европы призвал власти Белоруссии прекратить давление на СМИ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Совет Европы призвал власти Белоруссии прекратить оказывать дальнейшее давление на СМИ, написал в своем твиттере официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген во вторник.

"Совет Европы призывает власти Белоруссии прекратить оказывать дальнейшее давление на СМИ", - говорится в его сообщении.

The Council of Europe

calls on authorities in #Belarus to refrain from exerting further pressure on media. Recent actions against @tutby and #journalists are alarming and go against the fundamental right to #freedomofexpression.https://t.co/Q7xMkTOSOA — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) May 18, 2021

"Недавние шаги в отношении TUT.BY и журналистов вызывают тревогу и идут вразрез с принципом свободы выражения мнения, одним из основных прав человека", - написал Хольтген.

Как сообщалось, Департамент финансовых расследований (ДФР) 18 мая возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 УК Республики Белоруссия (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). В комитете госконтроля (КГК) уточнили, что ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" в 2019 году получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ).

"По данным Департамента финансовых расследований, обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Об этом было проинформировано государственное учреждение "Администрация Парка высоких технологий", - отмечено в сообщении КГК Белоруссии.

На основании предоставленных департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 года принято решение об утрате ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с декретом президента Республики Белоруссия от 22 сентября 2005 года № 12 "О Парке высоких технологий".

"В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере", - подчеркивается в сообщении КГК.

Кроме того, во вторник стало известно, что на основании уведомления генеральной прокуратуры Республики Белоруссия, министерство информации РБ приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям. Там уточняется, что генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL.

"В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию", - отмечается в сообщении Мининформа.

Как минимум 13 сотрудников портала Tut.by, включая главного редактора Марину Золотову, были задержаны во вторник.

Вечером во вторник с осуждением действий белорусских властей выступило с заявлением посольство США в Белоруссии. Соединенные Штаты также обратились к властям Белоруссии с призывом "положить конец репрессиям против независимых СМИ, мирных протестующих, правозащитников и гражданского общества", а также призвали к ответственности "всех тех, кто совершил злоупотребления".