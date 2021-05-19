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Китай выразил протест в связи с проходом эсминца США через Тайваньский пролив

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Представитель командования Восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в среду заявил протест в связи с очередным проходом американского военного корабля через Тайваньский пролив.

"Действия США посылают неверные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня, намеренно обостряя ситуацию в регионе, чем ставят под угрозу мир и стабильность в районе Тайваньского пролива", - сказал он.

Он добавил, что китайские военные отслеживали и контролировали проход корабля на всем протяжении его следования через пролив.

"Транзит корабля через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Вооруженные силы Соединенных Штатов будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где позволит международное право", - говорится в заявлении командования флотом.

Как ранее заявил Седьмой флот США, его эсминец с управляемыми ракетами во вторник совершил "обычный транзитный проход через Тайваньский пролив" в соответствии с международным правом. Он добавил, что транзит корабля через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.

США Китай Тайваньский пролив НОАК

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