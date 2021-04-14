КНР объяснила причины напряженности в Тайваньском проливе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Политика Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня в Тайваньском проливе стала основной причиной ухудшения ситуации в этом районе, заявил глава Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

"Нынешняя ситуация в Тайваньском проливе сложна и мрачна, первопричиной являются власти ДПП и сепаратисты, выступающие за независимость Тайваня, связанные с внешними силами, продолжающими путь провокаций, подрывающие мир и стабильность в Тайваньском проливе", - заявил чиновник журналистам на брифинге. Он отметил, что власти Китая готовы сделать все возможное для мирного воссоединения, но, ни в коем случае "не потерпят различные формы сепаратистской деятельности во имя независимости Тайваня".

Ма Сяогуан заявил: "Проведение Народно-освободительной армией Китая (НОАК) практических учений в районе Тайваньского моря является необходимым действием в ответ на нынешнюю ситуацию в области безопасности и необходимой мерой защиты национального суверенитета, а также серьезной реакцией на вмешательство внешних сил".

Он подтвердил, что тайваньский вопрос является сугубо внутренним делом Китая, который не допустит какого-либо вмешательства со стороны.

"Мы решительно выступаем против того, чтобы Соединенные Штаты, ссылаясь на так называемую "китайскую военную угрозу, разыгрывали "тайваньскую карту", посылая тем самым неверный сигнал силам "независимости Тайваня", - подчеркнул Ма Сяогуан.

В то же время, как сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновника администрации и представителя госдепартамента, президент США Джо Байден во вторник направил на Тайвань неофициальную делегацию.

В делегацию вошли бывший сенатор Крис Додд и бывшие высокопоставленные чиновники Госдепартамента Ричард Армитидж и Джеймс Стейнберг.

"Выбор этих трех лиц - высокопоставленных государственных деятелей, которые являются давними друзьями Тайваня и лично близки с президентом Байденом - важный сигнал о приверженности США поддержки Тайваня и его демократии", - цитирует CNN своих источников. По оценке телеканала, визит осуществляется в условиях, когда "Китай проводит ряд агрессивных демонстраций силы по отношению к острову".