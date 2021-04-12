США и Китай усилили военную активность в Южно-Китайском море

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - США и Китай в минувшие выходные резко активизировали деятельность своих военных в акватории Южно-Китайского моря. Она является объектом территориальных споров между Китаем и несколькими государствами региона.

Телеканал CNN указывает, что по информации китайских СМИ, авианосец ВМС Китая "Ляонин", завершив недельные маневры возле Тайваня, в минувшую субботу вошел в Южно-Китайское море. Однако официального подтверждения этих сведений не поступало.

В свою очередь экспедиционная ударная группа США, возглавляемая атомным авианосцем Theodore Roosevelt и десантным кораблем USS Makin Island, перед этим провели учения в этом море. В составе группы ВМС США также включены эсминцы и амфибийные десантные корабли, а на борту кораблей находятся сотни морских пехотинцев, истребители F-35, вертолеты поддержки.

"Экспедиционная ударная группа в полной мере демонстрирует, что мы поддерживаем в наличии силы, готовые к бою, способные отвечать на любые чрезвычайные обстоятельства, сдерживать агрессию и обеспечивать региональные безопасность и стабильность ради свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - цитирует CNN командующего амфибийной группы капитана Стюарта Батечански.

СМИ отмечали, что одновременное присутствие авианосных групп США и КНР в Южно-Китайском море является редким явлением.

Китай и члены АСЕАН – Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам – ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название – Наньша) в Южно-Китайском море. В июле прошлого года США официально отвергли претензии Китая на ряд территорий в Южно-Китайском море. США также обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это является нарушением международных законов.