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Американская делегация направилась на Тайвань

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник направил на Тайвань неофициальную делегацию, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновника администрации и представителя Госдепартамента.

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"Эта делегация следует давней двухпартийной традиции, когда американские администрации направляют на Тайвань неофициальные делегации высокого уровня", - заявил один из источников добавив, что их поездка также связана с тем, что США и Тайвань отмечают 42-ю годовщину подписания Закона об отношениях с Тайванем, за который голосовал Байден.

В делегацию вошли бывший сенатор Крис Додд и бывшие высокопоставленные чиновники Госдепартамента Ричард Армитидж и Джеймс Стейнберг.

По оценке телеканала, визит осуществляется в условиях, когда "Китай проводит ряд агрессивных демонстраций силы по отношению к острову".

"Выбор этих трех лиц - высокопоставленных государственных деятелей, которые являются давними друзьями Тайваня и лично близки с президентом Байденом - важный сигнал о приверженности США поддержки Тайваня и его демократии", - цитирует CNN своих источников.

В сообщении отмечается, что по просьбе Байдена они встретятся с высокопоставленными тайваньскими чиновниками. По мнению источников, этот шаг призван демонстрировать американскую поддержку острова.

США Тайвань Джо Байден

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