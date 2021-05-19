Журналистку TUT.BY Борисевич освободили из колонии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии вышла из колонии журналистка TUT.BY Катерина Борисевич, приговоренная 2 марта к шести месяцам лишения свободы по так называемому делу о "ноль промилле". О ее освобождении сообщили в Белорусской ассоциации журналистов.

Борисевич и врача минской Больницы скорой помощи Артема Сорокина судили за разглашение врачебной тайны по делу погибшего 12 ноября после жесткого задержания в Минске гражданского активиста Романа Бондаренко.

Бондаренко во дворе своего дома пытался помешать неизвестным, которые срывали с забора бело-красно-белые ленточки. После потасовки его увезли в неизвестном направлении, потом выяснилось, что его привезли в милицию, а затем в больницу, где он умер. В СК Белоруссии, а также президент Александр Лукашенко заявляли, что Бондаренко был пьян.

Борисевич опубликовала данные медосвидетельствования о том, что активист был трезв.

Журналистку и врача задержали и арестовали, до суда они три месяца провели под стражей.

2 марта суд назначил Борисевич шесть месяцев лишения свободы и штраф. Сорокина дали два года лишения свободы с отсрочкой на год и также оштрафовали.

18 мая в Белоруссии был заблокирован сайт TUT.BY, где работала Борисевич, издание было лишено статуса резидента Парка высоких технологий и его обвинили в уклонении от уплаты налогов.