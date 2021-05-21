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Силовики задержали несколько человек в студии телеканала "Белсат"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В студию вещающего в Белоруссии польского телеканала "Белсат", где снимают программу "Каждый из нас", пришли сотрудники белорусских правоохранительных органов, сообщил телеграм-канал компании.

"Съемок в студии не было. Готовили запись ток-шоу", - говорится в сообщении.

Ведущий программы "Каждый из нас" Глеб Лободенко сообщил, что в студии были задержаны несколько технических работников.

Белсат - спутниковый телеканал на белорусском языке. Он был создан на основании договора МИД Польши и TVP (Польское общественное телевидение). В 2014 году Верховный суд Белоруссии обязал польское телевидение прекратить использование торгового знака "Белсат" при трансляции на территорию Белоруссии. Телеканал не имеет аккредитации в Белоруссии.

18 мая в Белоруссии прошли обыски в офисах информационного портала TUT.BY и дома у некоторых его сотрудников по делу об уклонении от уплаты налогов. Издание, в 2020 году лишенное статуса СМИ, также лишили статуса резидента Парка высоких технологий и сопутствующих льгот. На утро 21 мая были задержаны 15 человек, связанных с TUT.BY. Троих из них арестовали - это главный редактор Марина Золотова, редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева. Вдова основателя портала Юлия Чернявская, которая пропала 18 мая после обысков, находится под домашним арестом.

Белсат Польша Белоруссия Глеб Лободенко

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