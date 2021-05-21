Силовики задержали несколько человек в студии телеканала "Белсат"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В студию вещающего в Белоруссии польского телеканала "Белсат", где снимают программу "Каждый из нас", пришли сотрудники белорусских правоохранительных органов, сообщил телеграм-канал компании.

"Съемок в студии не было. Готовили запись ток-шоу", - говорится в сообщении.

Ведущий программы "Каждый из нас" Глеб Лободенко сообщил, что в студии были задержаны несколько технических работников.

Белсат - спутниковый телеканал на белорусском языке. Он был создан на основании договора МИД Польши и TVP (Польское общественное телевидение). В 2014 году Верховный суд Белоруссии обязал польское телевидение прекратить использование торгового знака "Белсат" при трансляции на территорию Белоруссии. Телеканал не имеет аккредитации в Белоруссии.

18 мая в Белоруссии прошли обыски в офисах информационного портала TUT.BY и дома у некоторых его сотрудников по делу об уклонении от уплаты налогов. Издание, в 2020 году лишенное статуса СМИ, также лишили статуса резидента Парка высоких технологий и сопутствующих льгот. На утро 21 мая были задержаны 15 человек, связанных с TUT.BY. Троих из них арестовали - это главный редактор Марина Золотова, редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева. Вдова основателя портала Юлия Чернявская, которая пропала 18 мая после обысков, находится под домашним арестом.