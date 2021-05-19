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В Турции недовольны тем, что США обвинили Эрдогана в антисемитизме

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Турции в среду отвергли обвинения Вашингтона в адрес президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в антисемитских заявлениях.

"Обвинять нашего президента в антисемитизме нелогично, и это неправильный подход. Это ложь о нашем президенте", - написал в твиттере пресс-секретарь правящей "Партии справедливости и развития" Эрдогана Омер Челик.

Представитель госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что США осуждают "антисемитские высказывания" Эрдогана и призывают воздерживаться от них. Представитель госдепа не уточнил, о каких именно высказываниях президента Турции идет речь.

Прайс также добавил, что США призывают Турцию присоединиться к усилиям США по прекращению конфликта между Израилем и сектором Газа.

Ранее Эрдоган осудил Австрию за то, что она подняла израильский флаг в знак солидарности на прошлой неделе. "Я осуждаю Австрию за то, что она вывесила флаг израильского террористического государства. Австрийское государство, похоже, пытается заставить мусульман расплачиваться за (свою роль) в Холокосте", - сказал Эрдоган.

Также Эрдоган раскритиковал США, заявив, что президент США Джо Байден "пишет историю руками в крови", когда поддерживает Израиль, в частности, одобряет продажу вооружений этой стране.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже более недели.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган США Турция

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