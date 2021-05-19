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США осуждают "антисемитские высказывания" президента Турции

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - США осуждают "антисемитские высказывания" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и призывают воздерживаться от них.

"Соединенные Штаты решительно осуждают недавние антисемитские высказывания президента Эрдогана в отношении еврейского народа и считают их предосудительными", - заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.

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"Мы настоятельно призываем президента Эрдогана и других турецких лидеров воздержаться от разжигающих рознь высказываний, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие", - отметил он.

Прайс добавил, что США призывают Турцию присоединиться к усилиям США по прекращению конфликта между Израилем и сектором Газа. Представитель госдепа не стал уточнять, о каких именно высказываниях Эрдогана идет речь.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже на протяжении недели. Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.

США Турция Реджеп Эрдоган

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