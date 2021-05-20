Конгрессмены раскритиковали отказ Байдена от санкций против Nord Stream 2 AG

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Демократы и республиканцы в конгрессе США критикуют нежелание администрации Джо Байдена ввести санкции против компании-оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG.

"Я не согласен с решением администрации Байдена не распространять санкции на Nord Stream 2 AG и Матиаса Варнига (главу компании - ИФ)", - отметил в заявлении глава сенатского комитета по иностранным делам Боб Менендез.

Он призывает администрацию США отменить это решение и ввести ограничительные меры "в соответствии с решением Конгресса". Менендез подчеркнул, что задачей Вашингтона должен быть срыв завершения строительства газопровода.

Заместитель главы комитета Сената по иностранным делам, республиканец Джим Риш тоже назвал ошибочным решение Госдепа США отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream 2 AG и Варнига.

"Решение администрации ввести и сразу после этого отменить санкции против Nord Stream AG и главы компании Матиаса Варнига, ссылаясь на национальные интересы США, является просто-напросто ошибочным", - приводят слова Риша в заявлении, опубликованном на сайте комитета Сената США по иностранным делам.

По его словам, создается впечатление, что "администрация таким образом предполагает, что в интересах США позволить завершить этот российский пагубно влияющий проект".

"Это решение противоречит всему, что ранее говорили президент Байден и госсекретарь Блинкен о пагубном влиянии "Северного потока 2", и это подарок (президенту РФ Владимиру - ИФ) Путину. Эти действия только ослабят влияние США в преддверии саммита Байдена и Путина", - заявил Риш.

Сенатор считает, что Байден таким образом "отдает приоритет интересам немцев и русских", а не союзникам США в Центральной, Восточной и Северной Европе. Он призвал администрацию Байдена исправить "эту ошибку, пока не стало слишком поздно".

Ранее решение администрации раскритиковала сенатор-демократ Джин Шахин. Сенатор-республиканец Тед Круз ранее на этой неделе, комментируя санкционную политику по "Северному потоку 2", назвал нынешнюю администрацию США "самой пророссийской во всей новейшей истории США". "Невероятно. Вопреки положениям законов США, Байден активно помогает России строить этот трубопровод", - написал он в твиттере.

Ранее Госдепартамент объявил Конгрессу, что добавит в санкционный список по "Северному потоку 2" четыре судна и четыре компании. Кроме того, он пришел к выводу, что санкции против Nord Stream 2 AG были бы оправданными, однако противоречат национальным интересам США и потому пока действовать не будут.