Представители РФ и ЕС одобрили шаги по линии ООН по ближневосточному урегулированию

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В МИД РФ сообщают в четверг о состоявшемся накануне телефонном разговоре спецпредставителя министра иностранных дел РФ по ближневосточному урегулированию (БВУ) Владимира Сафронкова со спецпредставителем Евросоюза по БВУ Свеном Коопмансом.

Отмечается, что в ходе беседы была "подтверждена поддержка Москвы и Брюсселя активным посредническим шагам по линии ООН, а также на глобальном и региональном уровнях, нацеленным на скорейшее прекращение военной конфронтации между палестинцами и израильтянами и защиту гражданского населения в строгом соответствии с положениями международного гуманитарного права".

"Указывалось, что параллельно с интенсивными усилиями по завершению вооруженного противоборства во избежание рецидивов конфликта необходимо работать над открытием политических перспектив урегулирования на базе соответствующих резолюций ООН, а также принципа "двух государств" - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности", - отметили в МИД РФ.

Россия заявила о необходимости срочного созыва министерского заседания ближневосточного "квартета" международных посредников, сообщает МИД РФ.

"В сложившихся чрезвычайных обстоятельствах с российской стороны была акцентирована срочность созыва министерского заседания ближневосточного "квартета" международных посредников (Россия, США, ООН, ЕС)", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.