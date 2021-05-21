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Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа вступил в силу

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа вступило в силу в 02:00 мск.

Израильские СМИ передавали, что в последние часы до начала перемирия ВВС Израиля продолжали наносить удары по Газе. Палестинцы так же запускали ракеты по югу Израиля.

Операция Израиля по нанесению ударов по сектору Газа в ответ на пуски оттуда ракет проводилась с 10 мая. Ее заявленная цель - подорвать военные возможности палестинских группировок: уничтожить вооружение, подземные сооружения, используемые боевиками здания. Поступали и сообщения о гибели палестинских бойцов, в том числе - некоторых их командиров.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

Палестинцы в первые дни операции отвечали интенсивными ракетными обстрелами израильской территории, причём - не только юга страны, но и центральных ее районов.

В ЦАХАЛе отмечали, что по сравнению с предыдущими конфликтами, у палестинцев появились ракеты большей дальности и с более мощными боеголовками.

В дальнейшем палестинцы ограничивались уже, в основном, обстрелами израильских городов, расположенных вблизи сектора Газа: для этих целей можно было применять и более примитивные модели ракет. Считается, что основная часть ракет в секторе Газа - самодельные.

Периодически палестинские бойцы применяли и противотанковые ракеты. Одна из атак с использованием такой ракеты привела к гибели израильского военнослужащего.

Наблюдатели отмечают, что теперь нужно будет убедиться, что обе стороны действительно готовы длительное время соблюдать режим прекращения огня.

Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху поблагодарил его за решение прекратить военные действия в отношении сектора Газа.

При этом Байден отметил, что США намерены работать над восстановлением Газы "в полном партнерстве с Палестинской администрацией, а не с ХАМАСом, (...) таким образом, чтобы ХАМАС не мог просто пополнить свой военный арсенал".

Израиль ХАМАС сектор Газа

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