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Блинкен заявил, что на днях отправится на Ближний Восток

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ближайшие дни намерен посетить Ближний Восток.

"Сегодня я говорил с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази и приветствовал его подтверждение того, что стороны договорились о прекращении огня при посредничестве Египта. В ближайшие дни я отправлюсь в регион и с нетерпением жду встречи с министром иностранных дел и другими израильскими, палестинскими и региональными лидерами", - написал Блинкен в своем твиттере.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа вступило в силу в 02:00 мск.

Израильские СМИ передавали, что в последние часы до начала перемирия ВВС Израиля продолжали наносить удары по Газе. Палестинцы так же запускали ракеты по югу Израиля.

Наблюдатели отмечают, что теперь нужно будет убедиться, что обе стороны действительно готовы длительное время соблюдать режим прекращения огня.

США Энтони Блинкен Израиль

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