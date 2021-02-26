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Netflix вложит $500 млн в cоздание южнокорейских фильмов и сериалов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix Inc. инвестирует $500 млн в производство южнокорейских фильмов и сериалов.

Netflix обратил свое внимание на одну из крупнейших азиатских стран, так как мировое соперничество за зрителей вовлекает в борьбу все больше конкурирующих сервисов и выходит за пределы США.

Это одна из самых значительных инвестиций компании в производство в других странах за последние годы. Инвестиции говорят о росте заинтересованности Netflix в южнокорейской индустрии развлечений, популярность которой возросла после неожиданного успеха фильма "Паразиты", получившего четыре "Оскара", в том числе за лучший фильм. "Паразиты" стал первым фильмом не на английском языке, получившим награду в этой номинации.

В период с 2015 по 2020 год Netflix потратила около $700 млн на южнокорейский контент - как на лицензирование картин производства других компаний, так и на создание около 80 фильмов и сериалов.

Обязательства включают в себя трехлетнее партнерство с одной из крупнейших южнокорейских компаний CJ ENM Co, а также с ее производственной дочерней компанией Studio Dragon Corp. В рамках этого соглашения Netflix уже выпустил сериал "Sweet Home" ("Милый дом" - ИФ) в жанре апокалиптического хоррора. В прошлом месяце компания сообщила, что сериал просмотрело более 22 млн зрителей, и он стал одним из самых популярных корейских шоу, произведенных Netflix.

На фоне замедления роста числа платных подписок сервиса в последние годы Netflix активно тратит средства на создание оригинального контента в других странах в условиях сохранения ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, которые подстегивают спрос. В конце 2020 года стриминговый сервис преодолел отметку в 200 млн подписчиков, и основная часть этого роста пришлась на зарубежные страны.

Отчасти стремление компании инвестировать средства обусловлено возросшей конкуренцией в США со стороны новых сервисов, включая Disney+, принадлежащий Walt Disney Co.. В своем последнем письме акционерам Netflix сообщила, что конкуренция - основная причина быстрого развития сервиса.

Компания стремится расширить собственное производство не только в Южной Корее, но и в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Netflix также инвестировала значительные суммы в производство в Индии, потратив $400 млн в период с 2019 по 2020 год.

По данным компании, на Netflix оформлено около 3,8 млн подписок в Южной Корее. Согласно докладу Nielsen Korea, опубликованному на прошлой неделе, в ноябре число ежемесячно активных уникальных пользователей выросло на 64% по сравнению с началом 2020 года.

В Южной Корее Netflix до сих пор в значительной степени полагался как на оригинальные фильмы и сериалы, так и на лицензионный контент, чтобы завоевать зрителей. С помощью своего проекта Netflix хочет привлечь не только корейцев, но и других зрителей по всему миру.

Netflix Южная Корея

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