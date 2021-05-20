В Сербии начались совместные с Россией антитеррористические учения

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Около 200 российских военнослужащих примут участие в российско-сербском антитеррористическом учении, стартовавшем в четверг в Сербии, сообщили в Минобороны РФ.

"В республике Сербия состоялось открытие совместного российско-сербского тактического учения антитеррористической направленности. В учении, которое продлится до 25 мая, примут участие подразделения специального назначения двух стран", - сообщили в министерстве.

Как отмечается в сообщении, в ходе учения планируется отработать "десантирование на парашютных системах "Арбалет", выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение".

К учению от российской стороны привлекается до 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения специального назначения Западного военного округа.

9 апреля командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Юрий Грехов сообщил, что в октябре на учения в Сербию российские военные направят подразделения противовоздушной обороны (ПВО).

"Нас ждет совместное российско-сербское учение по противовоздушной обороне "Славянский щит -2021", которое состоится в октябре на территории республики Сербия", - сказал он в интервью ведомственной газете "Красная Звезда".

"Особенностями учения являются переброска подразделений ПВО на территорию другого государства и развёртывание в новом позиционном районе совместной группировки войск и сил противовоздушной обороны для прикрытия от ударов воздушного противника важнейших объектов", - сказал Грехов.

24 октября 2019 года Минобороны РФ сообщило, что дивизион систем С-400 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") и батарея зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") были переброшены военно-транспортной авиацией в Сербию для участия в учениях. Дивизион С-400 и батарея "Панцирь-С" тогда впервые приняли участие в учениях за рубежом.

5 ноября 2019 года военные сообщили о возвращении в Россию С-400 и "Панцирь-С", которые участвовали в учениях в Сербии.