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Китайские ученые предположили, что птичий грипп может вызвать пандемию

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ученые из Китая Вэйфэн Ши и Джордж Гао, связанные с несколькими научными учреждениями КНР, предполагают, что состав и история штамма вируса птичьего гриппа H5N8 угрожают возможности еще одной пандемии, говорится в публикации на медицинском портале Medical Xpress.

Отмечается, что новый штамм вируса гриппа был впервые обнаружен у утки в Китае еще в 2010 году. К 2014 году вспышки были замечены в Японии и Южной Корее как у домашних, так и диких птиц, к 2016 году он был обнаружен у птиц в Индии, России, Монголии, США и некоторых частях Европы.

"К 2020 году вспышки заболевания наблюдались в 46 странах. Ши и Гао отмечают, что эта история свидетельствует о том, что вирус способен распространяться очень быстро. Еще более тревожным было сообщение о перекрестных инфекциях у семи российских сельскохозяйственных рабочих в декабре прошлого года", - говорится в публикации.

По данным китайских ученых, у инфицированных рабочих не было никаких симптомов и не было никаких признаков того, что вирус передавался от одного человека к другому.

Как говорится в сообщении, "но они (ученые - ИФ) указывают, что после того, как скрещивание было сделано, вирусу обычно не требуется много времени, чтобы адаптироваться к другим жертвам".

В России"Вектор" разработал прототип вакцины против птичьего гриппаЧитать подробнее

Исследователи также отмечают высокую патогенность H5N8, однако бдительный надзор за фермами, рынками и дикими птицами наряду с осуществлением стандартных мер инфекционного контроля может замедлить распространение вируса.

В субботу, выступая на марафоне "Новое знание" в Новосибирске, гендиректор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что в центре создан прототип вакцины от H5N8.

ВОЗ сообщает, что раньше люди заражались вирусами A(H5N1), A(H7N9) и A(H9N2) вируса птичьего гриппа и подтипами A(H1N1), A(H1N2) и (H3N2) вируса свиного гриппа.

Китай птичий грипп

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