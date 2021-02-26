ВОЗ сочла низким риск передачи между людьми птичьего гриппа из РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Риск передачи от человека к человеку обнаруженного в России птичьего гриппа H5N8 низкий, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Там подчеркнули, что все тесные контакты с заболевшими отслеживались, ни у одного из контактировавших признаков заболевания выявлено не было.

В ВОЗ также считают, что проводить специальные досмотры на пограничном контроле из-за гриппа нет необходимости.

В ноябре российский научный центр "Вектор" сообщал, что в 15 регионах России циркулирует новый вирус гриппа H5N8 среди домашней и дикой птицы. При этом для человека вирус был не опасен.

В феврале подтвердился первый случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа.

"Вирус способен передаваться от птиц к человеку, преодолел межвидовой барьер. Но на сегодня от человека к человеку этот вариант вируса гриппа не передается. Насколько быстро последующие мутации позволят преодолеть и этот барьер, покажет время", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.