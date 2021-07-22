В Индии изучают первый в стране случай смерти пациента с птичьим гриппом

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Специалисты в Индии изучают первый задокументированный в стране случай летального исхода у пациента, заразившегося одним из штаммов птичьего гриппа, сообщили в четверг западные СМИ.

Скончавшимся оказался 11-летний мальчик из окрестностей Нью-Дели. Он был госпитализирован 2 июля и скончался спустя 10 дней. Также у него были диагностированы лейкемия и пневмония. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность.

СМИ напоминают, что ранее были выявлены два штамма птичьего гриппа - H5N1, впервые зафиксированный в 1997 году, и H7N9, обнаруженный в 2013 году. По данным ООН, H7N9 с 2013 года заразились 1 668 человек, 616 скончались.

В свою очередь у скончавшегося жителя Индии был выявлен подтип H5Nx. В Минздраве Индии отметили, что эта вариация вируса является предметом для беспокойства, поскольку была доказана ее способность развиваться в крайне опасный штамм вируса.

В ведомстве отметили, что в данный момент эксперты заняты изучением генома вируса. Идет отслеживание контактов заболевшего, однако ни члены его семьи, ни сотрудники системы здравоохранения, лечившие пациента, ни другие его близкие контакты не продемонстрировали симптомов заболевания.

В начале июня сообщалось, что в Китае выявили первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Вирусом заразился 41-летний мужчина. Еще в конце апреля его госпитализировали в городе Чжэньцзян с симптомами, похожими на простуду. Спустя месяц у него диагностировали H10N3.

Последняя вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Китае в конце 2016 - начале 2017 года. Тогда речь шла о вирусе H7N9.

В феврале сообщалось, что первый случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа выявили в России. Речь шла о штамме H5N8.