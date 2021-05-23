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МИД Литвы потребовал освобождения всех с посаженного в Минске борта

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В МИД Литвы вызван временный поверенный в делах Белоруссии в Литве.

"От него потребовали незамедлительно освободить всех пассажиров самолета и экипаж", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в воскресенье.

Речь идет о самолете, который днем был экстренно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что оно не подтвердилось.

Этим бортом летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

В воскресенье президент Литвы Гитанас Науседа потребовал освободить Протасевича и призвал международное сообщество принять меры.

Литва Белоруссия

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