Белорусская оппозиция заявила об угрозе властей сбить самолет Ryanair

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры республики Павел Латушко заявил, что располагает данными о том, что экипажу экстренно севшего в Минске самолета Ryanair угрожали применением оружия.

"По сведениям, которыми располагает Народное антикризисное управление, гражданские авиационные власти Беларуси - диспетчеры аэропорта Минск-2 угрожали сбить гражданский самолет авиакомпании Ryanair с пассажирами на борту. Для этих целей был поднят военный истребитель Миг-29 Вооруженных сил Республики Беларусь", - написал Латушко в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он продолжил, что произошедшее является актом государственного терроризма.

В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска экстренно сел самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет посадили из-за информации о минировании.

Позже стало известно, что на борту был редактор внесенного в список экстремистских организаций телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в республике экстремистским канала NEXTA Роман Протасевич. Он задержан.

Протасевич был объявлен Белоруссией в межгосударственный розыск.