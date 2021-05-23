В НАТО назвали инцидент в аэропорту Минска опасным развитием событий

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ситуацию вокруг самолета авиакомпании Ryanair, который был вынужден приземлиться в Минске, опасным инцидентом.

"Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования", - добавил он.

"Мы внимательно следим за принудительным приземлением в Белоруссии рейса, следовавшего в Вильнюс, и за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича", - написал Столтенберг в твиттере.

"Белоруссия должна обеспечить безопасное возвращение членов команды и всех пассажиров", - отметил Столтенберг.

В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска экстренно сел самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет посадили из-за информации о минировании. Летевший этим рейсом бывший главный редактор признанных в Белоруссии экстремистскими телеграм-каналов NEXTA и "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич был задержан после посадки лайнера.

Позже самолету разрешили вылететь в Вильнюс после пяти часов в Минске.