Полиция Литвы опросит прилетевших из Минска пассажиров рейса Ryanair

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Прилетевших из Минска пассажиров рейса Афины-Вильнюс опросит литовская полиция, с тем, чтобы как можно быстрее собрать информацию о случившемся с самолетом Ryanair, направленным в белорусскую столицу, заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните.

"Мы очень рады, что, наконец, самолет смог завершить свой путь, но одновременно, поскольку сегодня уже начато досудебное расследование, мы попросили прилетевших о понимании, чтобы для ускорения расследования вопросы должностных лиц были заданы еще сегодня вечером, чтобы как можно более оперативно собрать информацию. Мы также надеемся на их сотрудничество с правоохранительными органами и предоставление всей известной им информации нашим должностным лицам", - передает агентство BNS слова премьера.

Глава правительства также сказала, что это событие будет расследовано "очень тщательно".

Генпрокуратура Литвы уже начала досудебное расследование захвата самолета, рассказала руководитель по вопросам коммуникации ведомства Эляна Мартинонене.

Лайнер должен был приземлиться в Вильнюсе в воскресенье в 13 часов, однако при полете над белорусской территорией, рядом с границей Литвы, неожиданно повернул в Минск и там приземлился, поскольку белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе безопасности в самолете. После проверки борта эта информация не подтвердилась.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Белоруссией были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Белорусская оппозиция утверждает, что это было сделано, чтобы задержать летевшего этим рейсом белорусского оппозиционного активиста и блогера, создателя и бывшего главного редактора информационного канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Романа Протасевича.

В воскресенье в МИД Литвы был вызван временный поверенный в делах Белоруссии в Литве, от которого потребовали незамедлительно освободить всех пассажиров самолета. Этого же потребовали от Александра Лукашенко руководители Литвы и других государств Евросоюза.

Ранее сообщалось, что экс-главред телеграм-канала NEXTA и редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" (оба признаны экстремистскими в Белоруссии) Протасевич был объявлен Белоруссией в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Глава Евросовета Шарль Мишель включит в повестку открывающегося в понедельник саммита ЕС вопрос о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске. На встрече будут обсуждаться последствия и возможные санкции.