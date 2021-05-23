Лайнеру Ryanair разрешили вылететь в Вильнюс после пяти часов в Минске

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания Ryanair прокомментировала сегодняшнюю экстренную посадку в Минске самолета, летевшего из Афин в Вильнюс.

Менеджер авиакомпании по коммуникации Алехандра Руис Гарсия сообщил BNS, что лайнер сел в этом аэропорту, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе безопасности в самолете. Белорусские авиавласти уже дали разрешение на продолжение рейса.

По ее словам, самолет благополучно сел, пассажиров высадили, пока местные службы проверяли самолет на предмет безопасности.

"Ничего найдено не было, и службы разрешили самолету вылететь вместе с пассажирами и экипажем после примерно пяти часов, проведенных в Минске", - говорится в комментарии Ryanair.

Авиакомпания утверждает, что сообщила об инциденте соответствующим национальным и европейским агентствам по безопасности.

О задержании одного пассажира Ryanair не упоминает. Авиакомпания также ничего не сообщает о военном сопровождении лайнера.

Ранее Белорусская ассоциация журналистов заявила, что после посадки был задержан летевший этим рейсом бывший главный редактор признанных в Белоруссии экстремистскими телеграм-каналов NEXTA и "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры республики Павел Латушко заявил, что экипажу экстренно севшего в Минске самолета Ryanair угрожали применением оружия. По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Белоруссией были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.