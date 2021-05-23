Поиск
AНачало в 20:15Дания Дания0 : 1Швейцария ШвейцарияТретий периодBНачало в 20:15Канада Канада0 : 4США СШАПерерывBНачало в 16:15Казахстан Казахстан2 : 1БФинляндия ФинляндияОконченподробнееAНачало в 16:15Швеция Швеция0 : 1Белоруссия БелоруссияОконченподробнее

Лайнеру Ryanair разрешили вылететь в Вильнюс после пяти часов в Минске

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания Ryanair прокомментировала сегодняшнюю экстренную посадку в Минске самолета, летевшего из Афин в Вильнюс.

Менеджер авиакомпании по коммуникации Алехандра Руис Гарсия сообщил BNS, что лайнер сел в этом аэропорту, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе безопасности в самолете. Белорусские авиавласти уже дали разрешение на продолжение рейса.

По ее словам, самолет благополучно сел, пассажиров высадили, пока местные службы проверяли самолет на предмет безопасности.

"Ничего найдено не было, и службы разрешили самолету вылететь вместе с пассажирами и экипажем после примерно пяти часов, проведенных в Минске", - говорится в комментарии Ryanair.

Авиакомпания утверждает, что сообщила об инциденте соответствующим национальным и европейским агентствам по безопасности.

О задержании одного пассажира Ryanair не упоминает. Авиакомпания также ничего не сообщает о военном сопровождении лайнера.

Ранее Белорусская ассоциация журналистов заявила, что после посадки был задержан летевший этим рейсом бывший главный редактор признанных в Белоруссии экстремистскими телеграм-каналов NEXTA и "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры республики Павел Латушко заявил, что экипажу экстренно севшего в Минске самолета Ryanair угрожали применением оружия. По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Белоруссией были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Белоруссия Минск Ryanair Роман Протасевич

Новости по теме

Новости

ЕС обсудит инцидент с самолетом Ryanair в Минске на саммите 24 мая

ЕС обсудит инцидент с самолетом Ryanair в Минске на саммите 24 мая

В НАТО назвали инцидент в аэропорту Минска опасным развитием событий

Что произошло за день: воскресенье, 23 мая

ЕС потребовал от Минска отправить в Вильнюс задержанный самолет

ЕС потребовал от Минска отправить в Вильнюс задержанный самолет

МИД Литвы потребовал освобождения всех с посаженного в Минске борта

Сообщение о минировании севшего в Минске борта не подтвердилось

Экс-главред NEXTA задержан в Минске после экстренной посадки самолета

Экс-главред NEXTA задержан в Минске после экстренной посадки самолета

Кабинка с людьми разбилась на канатной дороге в Италии

Кабинка с людьми разбилась на канатной дороге в Италии

Итальянские победители Евровидения отвергли обвинения в употреблении кокаина

Итальянские победители Евровидения отвергли обвинения в употреблении кокаина
Пандемия коронавируса

Израильтянам рекомендовали воздержаться от поездок в РФ из-за COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');