ЕС обсудит инцидент с самолетом Ryanair в Минске на саммите 24 мая

Фото: Ian Waldie/Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Глава Евросовета Шарль Мишель включит в повестку открывающегося в понедельник саммита ЕС вопрос о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейц.

"Председатель Европейского совета завтра поставит вопрос о принудительной посадке рейса Ryanair в Минске", - написал Лейц в твиттере в воскресенье вечером.

Он добавил, что на встрече будут обсуждаться последствия и возможные санкции.

Ранее глава правительства Греции Кириакос Мицотакис также указывал, что Евросовет должен выступить с обращением о необходимости усиления давления на Белоруссию 24 мая.

О принудительной посадке самолета Ryanair в Минске также высказался глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Это не может остаться без четких последствий со стороны ЕС. Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами по ЕС",- написал он в твиттере.

В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска экстренно сел самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет посадили из-за информации о минировании. Летевший этим рейсом бывший главный редактор признанных в Белоруссии экстремистскими телеграм-каналов NEXTA и "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич был задержан после посадки лайнера.

Позже самолету разрешили вылететь в Вильнюс после пяти часов в Минске.