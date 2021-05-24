Ли Ин Ен заявил, что переговоры Байдена и Мун Чжэ Ина помогут в диалоге с КНДР

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Саммит, состоявшийся на прошлой неделе между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и президентом США Джо Байденом создал необходимые условия для возобновления зашедшего в тупик диалога с Северной Кореей, заявил в понедельник министр по делам объединения двух Корей Ли Ин Ен.

"Стало ясно, что диалог будет основан на соглашении между Северной Кореей и США, достигнутом в Сингапуре, на которое, вероятно, надеялась Северная Корея. Также США назначили своего главного ядерного посланника для этой работы, что свидетельствует о готовности к диалогу", - цитирует Ли Ин Ена "Ренхап".

По его мнению, Пхеньян изучит результаты саммита Южная Корея-США и примет решение, продолжать ли диалог.

Тем временем, как сообщают южнокорейские СМИ, пока КНДР никак не комментирует прошедший саммит.

По состоянию на утро понедельника государственные СМИ Северной Кореи, включая ЦТАК, не сообщали о последнем саммите.

Переговоры по денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном по-прежнему находятся в тупике после саммита 2019 года в Ханое.

В пятницу (по американскому времени) Мун Чжэ Ин и Байден провели свой первый очный саммит в Вашингтоне и договорились о дипломатическом взаимодействии с Северной Кореей и принятии "прагматичных" шагов по снижению напряженности. При этом они подтвердили, что диалог будет продвигаться на основе предыдущих соглашений, включая Сингапурскую сделку 2018 года между Севером и США.

Байден также объявил о назначении Сун Кима, бывшего посла США в Южной Корее, своим специальным посланником по Северной Корее. Это было воспринято как сигнал о том, что Вашингтон готов к диалогу с Севером.