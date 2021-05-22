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Байден завил, что без иллюзий смотрит на проблему КНДР

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заверил, что прекрасно понимает, насколько труднорешаемой является проблема КНДР.

"У меня нет иллюзий. Это сложная проблема", - сказал он на совместной пресс-конференции в Белом доме с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"До меня четыре американские администрации делали попытки, но не смогли добиться поставленной цели (денуклеаризации Корейского полуострова - ИФ)", - завил американский президент.

Байден не стал полностью исключать возможность встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он пояснил, что эти обязательства касаются конкретных мер, направленных на ликвидацию северокорейского ядерного арсенала. Президент США подчеркнул, что и Вашингтон, и Сеул "сильно обеспокоены" и заверил, что США готовы к прагматичным шагам, нацеленным на снижение напряженности.

США КНДР Джо Байден Мун Чжэ Ин Южная Корея

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