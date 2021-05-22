Байден назначил спецпредставителя по Северной Корее

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент Байден объявил в пятницу о назначении Сон Кима специальным посланником США по Северной Корее, передает Aхios.

Ким является исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам стран Восточной Азии и Тихого океана.

Ранее президент США сказал, что он и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин "глубоко обеспокоены" ситуацией в Северной Корее. На совместной с Байденом пресс-конференции по итогам переговоров Мун сообщил, что президенты двух стран подтвердили необходимость диалога между Вашингтоном и Пхеньяном, а также между двумя Кореями. Денуклеаризацию и установление постоянного мира на полуострове Мун назвал самой насущной задачей для двух союзников.