В Белоруссии принят закон о праве властей ограничивать работу связи

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал обновленный закон "Об электросвязи", который даст властям страны право ограничивать работу операторов, если возникает угроза национальной безопасности. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал (НЦПИ).

Закон дает государству право ограничивать работу "сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (сокращение времени и объемов их использования, изменение режимов работы)" или даже приостанавливать ее. Полномочия по управлению сетью общего пользования предоставляются оперативно-аналитическому центру при президенте Белоруссии.

"Невыполнение местными операторами требований о приостановке или ограничении работы сетей и входящих в них средств электросвязи" будет трактоваться как грубое нарушение закона.

Во время массовых протестов в Белоруссии операторы и пользователи мобильной связи сталкивались с периодическим отключением и ограничением мобильного интернета.

В частности, австрийский холдинг A1 Telekom Austria Group констатировал такие проблемы у своего дочернего белорусского оператора A1. В годовом отчете компании говорилось, что экономическая ситуация в Белоруссии отличается политической неопределенностью. На фоне протестов в IV квартале всем операторам было приказано сократить емкость своей мобильной сети в Минске на ограниченный срок. Ранее в отчете за III квартала компания констатировала, что периодически была вынуждена отключать интернет-сервис в Белоруссии по требованию властей.