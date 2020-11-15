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Проблемы с мобильным интернетом вновь начались в Минске

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Минске, где ожидается очередная несанкционированная акция протеста, начались перебои с интернетом.

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 15 ноября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - сообщил оператор мобильной связи А1 в твиттере.

В Белоруссии более трех месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными. Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям. На их фоне в столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.

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