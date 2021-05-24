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Рейс Lufthansa не вылетел из Минска во Франкфурт из-за угрозы теракта

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Из национального аэропорта Минска в понедельник не вылетел по расписанию самолет авиакомпании Lufthansa во Франкфурт, причиной стало сообщение о готовящемся теракте, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена", - говорится в сообщении.

"В соответствии с республиканскими нормативными правовыми актами в области авиационной безопасности в таких ситуациях подразделениями авиационной безопасности аэропорта должны быть приняты исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасности пассажиров, экипажей и воздушных судов. В этой связи на данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться", - проинформировала пресс-служба аэропорта.

Там добавили, что о происходящем проинформированы все заинтересованные стороны.

Ранее сообщалось, что, по словам очевидцев, пассажиров отправили на повторный досмотр.

В воскресенье в Минске вынужденно сел самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Пилотам сообщили о бомбе на борту и рекомендовали лететь в Минск, для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. После посадки самолета был задержан летевший этим рейсом бывший главный редактор NEXTA и редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. В Белоруссии он был объявлен в межгосударственный розыск по делу о массовых беспорядках.

Бомбы на борту не нашли. До Вильнюса не долетели Протасевич, его подруга - гражданка России София Сапега и еще несколько человек.

Белоруссия Минск Lufthansa Франкфурт

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