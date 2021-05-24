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РФ запросила доступ к россиянке, оставшейся в Минске после посадки рейса Ryanair

РФ запросила доступ к россиянке, оставшейся в Минске после посадки рейса Ryanair
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона уже связалась с родственником гражданки РФ, оставшейся в Минске после инцидента с рейсом Ryanair, и обратилась в МИД Белоруссии с просьбой предоставить консульский доступ к ней, сообщил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"Поскольку вы упомянули про белорусского гражданина, с ним также осталась, как мы можем понять, в Минске его знакомая, она гражданка России. Мы уже связались с ее отцом, и наше посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ", - сказал министр на пресс-конференции в Сочи.

23 мая в Минске экстренно посадили пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что поступил сигнал о том, что лайнер заминирован. После посадки был задержан находившийся в самолете оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич, который является бывшим главным редактором признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA.

С ним была задержана его спутница, гражданка России София Сапега, сообщил Европейский гуманитарный университет, в котором она учится. В Кремле заявили, что не в курсе задержания россиянки.

МИД РФ Белоруссия Сергей Лавров

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