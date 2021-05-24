В Минске задержали вылет самолета Lufthansa во Франкфурт

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Национальном аэропорту "Минск" задержался вылет самолета Lufthansa во Франкфурт, который в расписании намечался на 14:20 по минскому (и московскому) времени. В пресс-службе аэропорта прокомментировать ситуацию быстро не смогли.

"Мы пока уточняем информацию. Дадим официально позже в нашем телеграме", - сказала пресс-секретарь Нацаэропорта Ромина Самотханова.

Позже информация о рейсе вообще исчезла с онлайн-табло вылетов.

Очевидцы говорили, что пассажиров отправили на повторный досмотр.

Днем ранее в Минске вынужденно сел самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. Пилотам сообщили о бомбе на борту и рекомендовали лететь в Минск, для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. После посадки был задержан бывший главный редактор NEXTA и редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. Ранее власти Белоруссии объявили его в межгосударственный розыск по делу о массовых беспорядках.

Бомбы на борту не нашли. До Вильнюса не долетели Протасевич, его подруга - гражданка России София Сапега и еще несколько человек.

24 мая Ryanair сообщила, что осуждает действия белорусских властей и считает их воздушным пиратством. МИД Литвы настоятельно рекомендовал согражданам не посещать Белоруссию, а находящимся сейчас в этой стране - покинуть ее.