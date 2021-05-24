Поиск
AНачало в 20:15Чехия Чехия0 : 0Белоруссия БелоруссияПервый периодBНачало в 20:15Германия Германия2 : 1Канада КанадаПерерывAНачало в 16:15Словакия Словакия3 : 1Россия РоссияОконченподробнееBНачало в 16:15Латвия Латвия3 : 0Италия ИталияОконченподробнее

Саммит ЕС обсудит санкции и запрет полетов для белорусской авиакомпании

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Саммит ЕС обсудит дальнейшие возможные санкции в отношении белорусских властей, в том числе расширение санкционных списков и возможный запрет на полеты белорусской авиакомпании, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы видели принудительную посадку самолета, которая привела к задержанию белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден... Это касается и его подруги Софии Сапеги. Мы будем этого требовать и одновременно обсуждать, какие меры мы можем предпринять в качестве общей европейской реакции", - сказала Меркель журналистам в понедельник перед началом саммита ЕС.

"К этому совершенно точно относятся новые списки (ИФ - санкционные), в которые уже внесен президент Лукашенко, а также вопрос запрета полетов белорусской авиакомпании", - отметила она.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Меркель назвала поведение белорусских властей "беспрецедентным"

Накануне в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры предупредили о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. Он проходит по делу о массовых беспорядках в республике.

ЕС Белоруссия Ангела Меркель

Новости по теме

Новости

События в Белоруссии станут главной темой саммита ЕС

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

МИД РФ счел задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии

МИД РФ счел задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии

Латвия вышлет белорусских дипломатов в ответ на высылку своего посла из Минска

Чемпионат мира по хоккею-2021

Белоруссия вышлет посла Латвии из-за замены белорусского флага в Риге

Зеленский велел закрыть авиасообщение Украины с Белоруссией

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

РФ получила от Белоруссии уведомление о задержании россиянки Сапеги

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Сигнал о минировании самолета Ryanair Минск получил от "солдат ХАМАСа"

NBC узнал о возможной встрече Путина и Байдена в Женеве

NBC узнал о возможной встрече Путина и Байдена в Женеве

Рейс Lufthansa не вылетел из Минска во Франкфурт из-за угрозы теракта

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');