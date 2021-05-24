РФ получила от Белоруссии уведомление о задержании россиянки Сапеги

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Минске получило от белорусской стороны уведомление о задержании российской гражданки Софьи Сапеги и рассчитывает в ближайшее время получить к ней консульский доступ.

"Хотели бы отметить, что консул встречался с родителями гражданки С.Сапеги, которым был рекомендован адвокат на случай необходимости оказания квалифицированной юридической помощи. Находимся с ними в постоянном контакте", - говорится в фейсбуке посольства.

"Посольством также был направлен соответствующий запрос в компетентные органы Белоруссии по гражданке С.Сапеге. Нами получено уведомление о ее задержании. Взаимодействуем по данному вопросу с белорусской стороной. В ближайшее время ожидаем получить консульский доступ к задержанной", - отметили в дипмиссии.

В посольстве также опровергли утверждения о том, что "российский консул отказался оказывать помощь в деле" Сапеги.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, бывший главный редактор NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Европейский гуманитарный университет сообщил, что гражданка России София Сапега, летевшая вместе с Протасевичем, была накануне задержана в Минске. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил посольство России запрос в с просьбой оказать ей консульскую поддержку.