Лукашенко выступит с заявлением 26 мая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит с заявлением в среду в парламенте, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во вторник.

"Завтра в Овальном зале состоится совместное заседание палаты представителей и совета республики, где мы встретимся с нашим президентом", - сказала Кочанова, которую процитировало госагентство БелТА.

"Зная о том, что президент хотел выступить с заявлением, мы (со спикером палаты представителей) обратились к нему с просьбой, чтобы Александр Григорьевич выступил перед парламентариями, где можно было бы обсудить актуальные вопросы внешней и внутренней политики. И глава государства принял наше предложение", - заявила Кочанова.

Ранее в понедельник близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого" сообщал, что Лукашенко выступит с заявлением во вторник, 25 мая.

Возможно, Лукашенко прокомментирует инцидент с самолетом в Минске. 23 мая лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось, что самолет посадили из-за сигнала о минировании, по поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. Сообщение о бомбе в дальнейшем не подтвердилось.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.