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ИКАО проведет 27 мая экстренную встречу из-за посадки самолета в Белоруссии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Международная организация гражданской авиации (ИКАО), входящая в ООН, объявила о проведении на этой неделе экстренной встречи после инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси.

"Председатель Совета ИКАО созвал на 27 мая срочную встречу 36 дипломатических представителей совета по инциденту с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая", - говорится в твиттере организации.

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Накануне самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось, что самолет был вынужден сесть из-за сигнала о минировании, по поручению белорусского президента Александра Лукашенко для сопровождения лайнера в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали после приземления.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

Исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент "угоном, совершенным при поддержке государства", похожим на "попытку властей Белоруссии снять с борта журналиста и его подругу".

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года генпрокуратура этой страны обращалась в Минюст Польши с просьбой о его выдаче для привлечения к ответственности по делу о массовых беспорядках в Беларуси.

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

ИКАО Белоруссия

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