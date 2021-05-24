Гендиректор Ryanair заявил о летевших вместе с Протасевичем агентах КГБ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири считает, что на борту самолета, который вынужденно сел в Минске и с которого сняли белорусского блогера Романа Протасевича, находились сотрудники белорусских спецслужб. Он сказал об этом ирландскому Newstalk Radio.

"Это похоже на попытку властей Белоруссии снять с борта журналиста и его подругу, - сказал он. - Мы полагаем, что в аэропорту (Минска) высадились и агенты (белорусского) КГБ".

Он расценил инцидент как "угон, совершенный при поддержке государства". После посадки в Минске полет до Вильнюса, по данным авиакомпании, не продолжили еще несколько пассажиров. Членов экипажа опросили сотрудники литовских правоохранительных органов.

Ранее глава МИД Ирландии Саймон Коувени заявил, что считает случившееся авиационным пиратством при поддержке государства. Он призвал ЕС дать быстрый и решительный ответ на этот инцидент, иначе власти Белоруссии убедятся в собственной безнаказанности.

Ryanair также официально осудила случившееся.