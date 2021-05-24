Поиск
AНачало в 16:15Словакия Словакия0 : 0Россия РоссияПервый периодонлайнBНачало в 16:15Латвия Латвия0 : 0Италия ИталияПервый периодAНачало в 20:15Чехия ЧехияБелоруссия БелоруссияBНачало в 20:15Германия ГерманияКанада Канада

Гендиректор Ryanair заявил о летевших вместе с Протасевичем агентах КГБ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири считает, что на борту самолета, который вынужденно сел в Минске и с которого сняли белорусского блогера Романа Протасевича, находились сотрудники белорусских спецслужб. Он сказал об этом ирландскому Newstalk Radio.

"Это похоже на попытку властей Белоруссии снять с борта журналиста и его подругу, - сказал он. - Мы полагаем, что в аэропорту (Минска) высадились и агенты (белорусского) КГБ".

Он расценил инцидент как "угон, совершенный при поддержке государства". После посадки в Минске полет до Вильнюса, по данным авиакомпании, не продолжили еще несколько пассажиров. Членов экипажа опросили сотрудники литовских правоохранительных органов.

Ранее глава МИД Ирландии Саймон Коувени заявил, что считает случившееся авиационным пиратством при поддержке государства. Он призвал ЕС дать быстрый и решительный ответ на этот инцидент, иначе власти Белоруссии убедятся в собственной безнаказанности.

Ryanair также официально осудила случившееся.

Хроника 23 – 24 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Ryanair Майл О'Лири Белоруссия КГБ Минск Вильнюс Роман Протасевич

Новости по теме

Новости

NBC узнал о возможной встрече Путина и Байдена в Женеве

NBC узнал о возможной встрече Путина и Байдена в Женеве

Рейс Lufthansa не вылетел из Минска во Франкфурт из-за угрозы теракта

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Литва запретила авиасообщение с республикой через воздушное пространство Белоруссии

Литва запретила авиасообщение с республикой через воздушное пространство Белоруссии
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

РФ запросила доступ к россиянке, оставшейся в Минске после посадки рейса Ryanair

РФ запросила доступ к россиянке, оставшейся в Минске после посадки рейса Ryanair
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Лавров призвал не оценивать сгоряча инцидент с самолетом Ryanair

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

МИД Литвы рекомендовал согражданам покинуть Белоруссию

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Росавиация заявила о штатных перелетах в Белоруссию и транзите через нее

Росавиация заявила о штатных перелетах в Белоруссию и транзите через нее
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Авиакомпания Ryanair осудила инцидент со своим самолетом в Белоруссии

Авиакомпания Ryanair осудила инцидент со своим самолетом в Белоруссии
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Песков отказался комментировать посадку самолета Ryanair в Минске

Лавров пообещал не бросить Белоруссию в беде

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');